В Москве подростки – испытатели вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей
Как пояснили в пресс-службе Депздрава столицы, в ходе третьей фазы клинических испытаний антиковидного препарата 2400 добровольцев получат вакцину, ещё 600 — плацебо.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
В Москве участникам испытания антиковидной вакцины для подростков "Спутник М", сдавшим кровь на иммуногенность, а также получившим плацебо, выплатят по 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.
"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", — указал собеседник агентства.
В третьей фазе клинических испытаний 2400 добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет получат вакцину, а ещё 600 подростков — плацебо. В ту или иную группу несовершеннолетние попадают рандомно — о распределении заранее не знают ни они сами, ни врачи, ни родители.
Исследовательский центр школьники посещают несколько раз. Врачи на скринингах осматривают и опрашивают добровольцев, направляют на ЭКГ, делают ПЦР-тесты. Подростки сдают биохимический и общий клинический анализ крови, а также анализ на антитела к коронавирусу, на ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи. Если состояние здоровья позволяет участвовать в исследовании, несовершеннолетних приглашают повторно посетить центр, чтобы поставить прививку. Второй укол, как и взрослым, им ставят через 21 день. Медики интересуются самочувствием участников испытаний после введения первого и второго компонентов антиковидной вакцины.
Напомним, что препарат "Спутник M" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква М означает, что вакцина разработана для младших пациентов — в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал начало вакцинации подростков от ковида до конца 2021 года. Отмечалось, что вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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