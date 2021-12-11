В Москве подростки – испытатели вакцины "Спутник М" получат по 15 тысяч рублей

В Москве участникам испытания антиковидной вакцины для подростков "Спутник М", сдавшим кровь на иммуногенность, а также получившим плацебо, выплатят по 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

"Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тысяч рублей, также 15 тысяч рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо", — указал собеседник агентства.

В третьей фазе клинических испытаний 2400 добровольцев в возрасте от 12 до 17 лет получат вакцину, а ещё 600 подростков — плацебо. В ту или иную группу несовершеннолетние попадают рандомно — о распределении заранее не знают ни они сами, ни врачи, ни родители.

Исследовательский центр школьники посещают несколько раз. Врачи на скринингах осматривают и опрашивают добровольцев, направляют на ЭКГ, делают ПЦР-тесты. Подростки сдают биохимический и общий клинический анализ крови, а также анализ на антитела к коронавирусу, на ВИЧ, гепатит, общий анализ мочи. Если состояние здоровья позволяет участвовать в исследовании, несовершеннолетних приглашают повторно посетить центр, чтобы поставить прививку. Второй укол, как и взрослым, им ставят через 21 день. Медики интересуются самочувствием участников испытаний после введения первого и второго компонентов антиковидной вакцины.