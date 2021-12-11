Врач Аскаров назвал симптомы инфаркта мозга, появляющиеся за час до приступа
Терапевт отметил, что поражение этого органа проявляется "триадой". Он призвал при фиксации признаков незамедлительно вызывать скорую помощь.
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Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров назвал первые симптомы инфаркта головного мозга, которые появляются в течение получаса-часа до приступа, когда наступает закупорка артерии.
Эксперт в беседе с АиФ призвал обратить внимание на сильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. По словам Аскарова, поражения головного мозга проявляются "триадой".
"У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе — меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может (это в тяжёлых случаях). Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах", — пояснил терапевт.
Он подчеркнул, что в таких случаях нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.
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