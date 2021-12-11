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Врач Аскаров назвал симптомы инфаркта мозга, появляющиеся за час до приступа

Терапевт отметил, что поражение этого органа проявляется "триадой". Он призвал при фиксации признаков незамедлительно вызывать скорую помощь.

11 декабря, 07:23

© Pixabay

Врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров назвал первые симптомы инфаркта головного мозга, которые появляются в течение получаса-часа до приступа, когда наступает закупорка артерии.

Эксперт в беседе с АиФ призвал обратить внимание на сильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках. По словам Аскарова, поражения головного мозга проявляются "триадой".

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"У человека начинается нарушение сознания, угнетение его, вплоть до спячки. Второе — меняется речь: она нарушается, становится бессвязной, смазанной или медленной, а то и вообще ничего человек сказать не может (это в тяжёлых случаях). Третье — отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает, у него снижается мышечный тонус в руках и ногах", — пояснил терапевт.

Он подчеркнул, что в таких случаях нужно незамедлительно вызывать скорую помощь.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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