Самолёт Nordwind вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией
При этом сотрудники авиакомпании в беседе с пассажирами настаивают на том, что рейс просто задержали.
Самолёт Nordwind вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией. Фото © LIFE
Самолёт Nordwind вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией. Видео © LIFE
Самолёт авиакомпании Nordwind, который должен был совершить рейс из Москвы в Краснодар, спустя около часа после вылета вернулся в Шереметьево из-за нарушения в работе систем герметизации. Об этом Лайфу сообщил источник.
Уточняется, что самолёт вылетел из московской воздушной гавани в 06:34 утра. Теперь людей обещают посадить на другой лайнер, который должен вылететь в 10:27 мск. Однако между пассажирами и сотрудниками авиакомпании случился конфликт, так как представители Nordwind настаивают, что рейс просто задержали, что вызвало недовольство граждан.
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В распоряжение Лайфа попало видео посадки, а также ситуации в аэропорту. Кадры с места событий в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Ранее Лайф рассказывал, что Росавиация рекомендовала запретить полёты самолётов при наличии на них снега. Такие меры могут быть приняты после инцидента с бортом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана.
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