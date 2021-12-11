Самолёт Nordwind вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией. Видео © LIFE

Самолёт авиакомпании Nordwind, который должен был совершить рейс из Москвы в Краснодар, спустя около часа после вылета вернулся в Шереметьево из-за нарушения в работе систем герметизации. Об этом Лайфу сообщил источник.

Уточняется, что самолёт вылетел из московской воздушной гавани в 06:34 утра. Теперь людей обещают посадить на другой лайнер, который должен вылететь в 10:27 мск. Однако между пассажирами и сотрудниками авиакомпании случился конфликт, так как представители Nordwind настаивают, что рейс просто задержали, что вызвало недовольство граждан.

В распоряжение Лайфа попало видео посадки, а также ситуации в аэропорту. Кадры с места событий в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).