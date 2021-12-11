Двигательный терапевт Ранюшкин рассказал о самых опасных позах для сна

Сон на боку или на спине с подушкой под головой может спровоцировать перекос таза, сколиоз, а также изменение прикуса и стачивание зубов. Об этом рассказал двигательный терапевт, специалист международного уровня, инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артём Ранюшкин в беседе с Ura.ru.

"Самые популярные позы — на боку или на спине с подушкой под головой —нежелательны для постоянного сна. Тело быстро "запоминает" удобное для него положение — например, на левом боку спят те, у кого есть напряжение мышц по правой стороне, — и затем регулярно "возвращается" в него, чем постоянно усугубляет уже имеющиеся проблемы. Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть "съезжает" в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются "щелчки" в челюсти", — объяснил Ранюшкин.

Так, по его словам, сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие сколиоз. Кроме того, в таком положение челюсть "съезжает" в сторону, что приводит к стачиванию зубов, перенапряжению жевательных мышц и появлению "щелчков". При этом, если спать на спине, то она будет "проваливаться". По словам эксперта, у людей, имеющих проблемы с "утопанием" челюсть, сон в такой позе лишь усугубит ситуацию. Терапевт отметил, что в случае, когда мы кладём только голову на подушку, нижняя часть рта "выезжает" вперёд, в результате такое положение фиксируется — меняются лицо и прикус.

Обезопасить себя от подобных проблем можно с мопощью большой подушки. Ложиться на неё нужно в такой позе, чтобы была захвачена и поясница, и голова, а наклон тела составлял примерно 45 градусов, объяснил специалист. По словам Ранюшкина, именно это положение даёт полноценную поддержку каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям.