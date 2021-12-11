Россияне рассказали о самых любимых новогодних традициях

Самая главная новогодняя традиция — собираться с родными и друзьями, об этом сказали 18% россиян. А на втором месте — 15% опрошенных — популярный праздничный обычай украшать ёлку и создавать новогодний уют дома. 6% респондентов отметили, что любят дарить и получать подарки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении RT.

Также 5% россиян признались, что любят загадывать желания под бой курантов. Такие праздничные традиции, как салюты, застолье и хороший отдых с крепким сном выделили по 4% опрошенных. Предпочтение приготовлению праздничных блюд в качестве новогоднего обычая отдали 3% респондентов, столько же назвали любимой традицией салат оливье. А по 2% россиян ответили, что любят ходить в баню, гулять и смотреть новогодние фильмы.

Некоторые респонденты (17%) среди новогодних традиций выделили путешествия, пение, танцы, встречу Деда Мороза и Снегурочки или переодевание в этих героев, а также кулинарные состязания. При этом 11% россиян сказали, что у них нет любимой новогодней традиции.

Кроме того, респонденты также рассказали, что им не нравится делать в рамках подготовки к Новому году. Так, 11% не любят искать подарки, а 8% — закупать продукты и готовить праздничные блюда. Раздражает предновогодняя уборка и перемывание столовых сервизов 7% россиян. А ещё по 4% респондентов отметили предпраздничную суету и большие траты. Украшать квартиру или дом, наряжать ёлку раздражает лишь 1%.

Участниками предновогоднего опроса стали 1600 представителей экономически активного населения всех округов страны.