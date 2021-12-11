Байден считает, что лидер любой страны хотел бы быть на его месте

Президент США Джо Байден считает, что лидер любого государства, в том числе России и Китая, хотел бы поменяться с ним местами. Таким мнением он поделился в интервью шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Я оптимистично смотрю на нашу страну. <...> Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было ещё, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами", — заявил Байден.

Американский лидер объяснил свою точку зрения тем, что США имеют больше возможностей, а также в Штатах наука и технологии развиты лучше, нежели в других государствах мира.