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Байден считает, что лидер любой страны хотел бы быть на его месте

Свою позицию американский лидер обосновал тем, что США имеют больше возможностей, а также в Штатах наука и технологии развиты лучше, нежели в других государствах мира.

11 декабря, 06:59

Джо Байден © Facebook / Joe Biden

Президент США Джо Байден считает, что лидер любого государства, в том числе России и Китая, хотел бы поменяться с ним местами. Таким мнением он поделился в интервью шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

"Я оптимистично смотрю на нашу страну. <...> Все, от лидеров Китая и России до кого бы то ни было ещё, я не знаю ни одного мирового лидера, который не хотел бы поменяться со мной местами", — заявил Байден.

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Американский лидер объяснил свою точку зрения тем, что США имеют больше возможностей, а также в Штатах наука и технологии развиты лучше, нежели в других государствах мира.

Ранее Байден заявил, что США ждут взаимодействия с новыми властями ФРГ по России и Украине. В разговоре с новым немецким канцлером — Шольцем — президент также затронул вопросы борьбы с пандемией ковида и преодоления климатического кризиса.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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