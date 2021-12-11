Мясников рассказал, когда при одышке нужно срочно бежать в больницу
При этом медик напомнил, что в 90% случаев симптомы, как правило, проходят самостоятельно. Однако всё равно необходимо наблюдать за своим состоянием, чтобы не допустить развития тяжёлой патологии.
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Одышка, сопровождающаяся учащённым сердцебиением после перенесённой вирусной инфекции, может сигнализировать о развитии миокардита (острый или хронический воспалительный процесс в сердечной мышце. — Прим. Лайфа). Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, недуг могут спровоцировать грипп, CoViD-19, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.
"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение — это может быть миокардит", — пояснил специалист в эфире телеканала "Россия 1".
При этом Мясников напомнил, что в 90% случаев вышеперечисленные симптомы, как правило, проходят самостоятельно. Однако всё равно необходимо наблюдать за своим состоянием, чтобы не допустить развития тяжёлой патологии. В противном случае пациенту потребуется помощь врача.
Ранее кардиолог Азизхон Аскаров назвал симптомы инфаркта мозга, появляющиеся за час до приступа. Медик отметил, что поражение этого органа проявляется "триадой". Он призвал при фиксации признаков незамедлительно вызывать скорую помощь.
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