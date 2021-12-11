Мясников рассказал, когда при одышке нужно срочно бежать в больницу

Одышка, сопровождающаяся учащённым сердцебиением после перенесённой вирусной инфекции, может сигнализировать о развитии миокардита (острый или хронический воспалительный процесс в сердечной мышце. — Прим. Лайфа). Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, недуг могут спровоцировать грипп, CoViD-19, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы.

"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение — это может быть миокардит", — пояснил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

При этом Мясников напомнил, что в 90% случаев вышеперечисленные симптомы, как правило, проходят самостоятельно. Однако всё равно необходимо наблюдать за своим состоянием, чтобы не допустить развития тяжёлой патологии. В противном случае пациенту потребуется помощь врача.