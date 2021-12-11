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Кабмин выделил ещё 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки

Необходимость финансирования связана с повышением ключевой ставки, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов, отметили в правительстве.

11 декабря, 08:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5,5 миллиарда рублей на субсидирование льготной ипотеки. Как указывает пресс-служба кабмина, это поможет улучшить жилищные условия не менее чем 622 тысячам россиян.

Отмечается, что необходимость этого финансирования связана с повышением Центробанком ключевой ставки, а также с текущей динамикой выдачи ипотечных кредитов. В пресс-службе правительства напомнили, что программа "Льготная ипотека" стартовала в 2020 году в качестве одной из мер поддержки населения и строительной отрасли.

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В рамках этой программы россияне могут получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного. Причём государство возмещает банкам разницу между льготной ставкой и рыночной.

"Максимальная сумма кредита для всех регионов — три миллиона рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Получить такой кредит можно будет до конца действия программы льготной ипотеки, то есть до 1 июля 2022 года", — сообщила пресс-служба.

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Ранее Мишустин потребовал сохранить доступность ипотеки для россиян. По словам главы кабмина, также крайне важно вовремя реагировать на различные факторы, в частности на изменение ставок по займам.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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