В России за сутки выявлено 30 288 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявлено 30 288 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,3%.

Как отмечается, у 8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 36 446 человек. Скончался 1171 человек, условная летальность поднялась до уровня 2,89%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 9 986 967 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 709 964 человека. За весь период в России умер 288 351 человек", — отмечается в сообщении штаба.