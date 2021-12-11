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В России за сутки выявлено 30 288 новых случаев коронавируса

От болезни за 24 часа вылечилось 36 446 человек, общее число выздоровевших достигло 8 709 964.

11 декабря, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

В России за минувшие сутки выявлено 30 288 новых случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем число выздоровевших. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Прирост количества инфицированных в относительном выражении составил 0,3%.

Как отмечается, у 8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 36 446 человек. Скончался 1171 человек, условная летальность поднялась до уровня 2,89%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.

Всего с начала эпидемии на территории РФ выявили 9 986 967 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 8 709 964 человека. За весь период в России умер 288 351 человек", — отмечается в сообщении штаба.

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Ранее вирусолог Пётр Чумаков рассказал о фазах эволюции ковида до сезонной инфекции. Появление омикрон-штамма уже говорит о наступлении второй стадии формирования коронавируса. Если он окажется заразным и быстро распространяющимся, то сможет вытеснить другие варианты, отметил эксперт.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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