Обнародована запись переговоров с пилотом до посадки самолёта с Протасевичем в Минске
Согласно аудио, неизвестный мужчина подсказывает диспетчеру аэропорта в столице Белоруссии, как отвечать на вопросы командира лайнера.
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Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал в "Фейсбуке" запись переговоров диспетчера аэропорта Минска и пилота самолёта Ryanair, на борту которого летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщение с содержанием обнародованных фрагментов также доступно на сайте польского правительства.
Так, на записи слышно, что диспетчер общается с пилотом на английском языке, однако на заднем плане сотрудника аэропорта кто-то консультирует по-русски. Сначала диспетчер сообщил, что, согласно поступившей информации, на борту лайнера находится бомба, после чего стал ждать ответа командира самолёта, но мужчина на заднем плане просит его продолжать. После сотрудник аэропорта рекомендует пилоту приземлиться в Минске, на что тот уточняет, откуда именно поступила такая инструкция. Неизвестный подсказывает диспетчеру ответ: "По нашей рекомендации".
Затем сотрудник аэропорта уточнил у мужчины, как ответить на вопрос пилота: "Код диспетчера жёлтый или красный?". На это "консультант" решил выбрать второй вариант.
Ранее в прокуратуре Польши заявили, что угрозы взрыва на борту севшего в Минске самолёта Ryanair не было. В ведомстве пришли к выводу, что на это указывали действия экстренных служб в аэропорту.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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