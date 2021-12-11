Обнародована запись переговоров с пилотом до посадки самолёта с Протасевичем в Минске

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин опубликовал в "Фейсбуке" запись переговоров диспетчера аэропорта Минска и пилота самолёта Ryanair, на борту которого летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщение с содержанием обнародованных фрагментов также доступно на сайте польского правительства.

Так, на записи слышно, что диспетчер общается с пилотом на английском языке, однако на заднем плане сотрудника аэропорта кто-то консультирует по-русски. Сначала диспетчер сообщил, что, согласно поступившей информации, на борту лайнера находится бомба, после чего стал ждать ответа командира самолёта, но мужчина на заднем плане просит его продолжать. После сотрудник аэропорта рекомендует пилоту приземлиться в Минске, на что тот уточняет, откуда именно поступила такая инструкция. Неизвестный подсказывает диспетчеру ответ: "По нашей рекомендации".

Затем сотрудник аэропорта уточнил у мужчины, как ответить на вопрос пилота: "Код диспетчера жёлтый или красный?". На это "консультант" решил выбрать второй вариант.