Жительницу Тувы заподозрили в убийстве шестимесячного сына подруги

Жительницу Тувы подозревают в убийстве шестимесячного сына подруги, с которым она осталась на несколько часов после продолжительной пьянки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Отмечается, что вечером 10 декабря к правоохранителям обратилась жительница села О-Шынаа, заявив о пропаже сына. По данным следствия, в этот день женщина была в гостях у 48-летней подруги в селе Самагалтай, где вместе с приятельницей распивала алкоголь. Днём она оставила малыша со знакомой и ушла на несколько часов, а вернувшись, не обнаружила ребёнка.

"В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребёнка с признаками насильственной смерти", — говорится в релизе СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По подозрению в преступлении задержана подруга матери, с ней проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о её аресте. Кроме того, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти малыша. Выясняются все обстоятельства происшествия, также будет дана оценка действиям матери и работе должностных лиц органов системы профилактики.