Постпред Крыма Мурадов предупредил о скорых новых провокациях Украины у границы России
Вице-премьер правительства полуострова отметил чёткую и скоординированную работу российских служб. РФ, считает он, сможет эффективно противостоять действиям Незалежной.
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Власти Украины могут пойти на новые провокации в Азово-Черноморском регионе. Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при Президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости".
"Этот инцидент в Азовском море — часть провокационной политики, которая выработана и внедрена американцами вместе с украинскими националистами в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма. Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер", — заявил Мурадов.
Собеседник агентства отметил, что такая политика Украины и её американских кураторов — самая настоящая "провокация и посягательство на территориальную целостность России". Провокации будут лишь множиться, поэтому нужно быть бдительными. Мурадов подчеркнул, что "российские службы действуют чётко и скоординированно". Он также выразил уверенность в том, что получится "эффективно противостоять" нападкам.
Напомним, ранее ФСБ РФ сообщила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требований изменить курс. Там отметили, что судно создаёт угрозу безопасности мореплавания. Позднее стало известно, что корабль лёг на обратный курс. Министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что "Донбасс" находился в Азовском море на законных основаниях.
Это уже не первый инцидент в данном регионе. Так, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу России. Вскоре корабли и находившиеся на них граждане соседнего государства были задержаны. В Москве действия украинских военных расценили как провокацию. Моряки были арестованы до 25 января 2019 года. Позднее они подали апелляцию, но проиграли. Слушания по делу о задержании украинских моряков в Керченском проливе в Гааге начались 11 октября. Судебное разбирательство инициировала украинская сторона в апреле 2019 года.
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