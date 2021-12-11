Постпред Крыма Мурадов предупредил о скорых новых провокациях Украины у границы России

Власти Украины могут пойти на новые провокации в Азово-Черноморском регионе. Такое заявление сделал вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при Президенте России Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости".

"Этот инцидент в Азовском море — часть провокационной политики, которая выработана и внедрена американцами вместе с украинскими националистами в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма. Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер", — заявил Мурадов.