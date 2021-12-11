Экс-пехотинец Армии США обозначил время разгрома Россией войск Украины в случае конфликта
Причём того же мнения придерживаются и некоторые украинские чиновники. Помочь сможет только поддержка Запада, считают они.
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В случае вооружённого конфликта России потребуется меньше часа, чтобы разбить значительную часть подразделений ВС Украины. Об этом заявил ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли.
"Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30–40 минут", — приводит The New York Times слова специалиста.
Отмечается, что того же мнения придерживаются и некоторые украинские чиновники. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в случае полномасштабного конфликта практически нереально дать отпор России. Помочь сможет только поддержка со стороны западных государств.
По его словам, армия Украины практически сразу будет смята и выведена из строя, а у военного руководства и Генштаба страны не получится чётко координировать оборону. В итоге фронтовым командирам придётся сражаться в одиночку, но без доставки резервов "не выстоит ни одна армия в мире".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с новой главой МИД ФРГ ситуацию между РФ и Украиной. Также были затронуты и другие вопросы, в частности климат и приоритеты представительства Германии в G7.
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