В Якутске пожарного на несколько метров отбросило взрывной волной
По нашим данным, пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас устанавливаются причины возгорания, виновник, подсчитывается ущерб.
В Якутске пожарного на несколько метров отбросило взрывной волной © YouTube / Сетевое издание Sakhapress
В Якутске пожарного на несколько метров отбросило взрывной волной во время тушения горящего гаража. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Sakhapress. На кадрах видно, как сотрудники МЧС подъезжают к строению, из которого идёт дым. Один из пожарных приближается к двери и начинает, вероятно, её открывать, однако раздаётся взрыв.
Мужчину отбросило в сторону, после чего он прополз ещё некоторое расстояние и поднялся на ноги. На помощь ему тут же поспешили коллеги, но, судя по кадрам, пожарный сильно не пострадал. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в гараже загорелся бензин, травмированных в результате инцидента нет.
В МЧС уточнили, что возгорание повредило утеплитель под автомобилем и кузов машины на общей площади два квадратных метра. Устанавливаются причины случившегося, виновник и ущерб.
Ранее Лайф рассказывал, что пожар произошёл в научном центре колопроктологии на западе Москвы. Возгорание локализовали на площади в пять квадратных метров и ликвидировали. По нашим данным, из здания было эвакуировано около ста человек.
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