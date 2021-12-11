В Якутске пожарного на несколько метров отбросило взрывной волной во время тушения горящего гаража. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Sakhapress. На кадрах видно, как сотрудники МЧС подъезжают к строению, из которого идёт дым. Один из пожарных приближается к двери и начинает, вероятно, её открывать, однако раздаётся взрыв.

Мужчину отбросило в сторону, после чего он прополз ещё некоторое расстояние и поднялся на ноги. На помощь ему тут же поспешили коллеги, но, судя по кадрам, пожарный сильно не пострадал. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в гараже загорелся бензин, травмированных в результате инцидента нет.

В МЧС уточнили, что возгорание повредило утеплитель под автомобилем и кузов машины на общей площади два квадратных метра. Устанавливаются причины случившегося, виновник и ущерб.