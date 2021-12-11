В Белоруссии умер дирижёр Михаил Финберг
Народному артисту республики было 74 года. Дата и место прощания с деятелем искусств пока не определены.
Михаил Финберг. Кадр из видео © YouTube / Телеканал Беларусь 24
Скончался худрук Национального академического оркестра Белоруссии Михаил Финберг. О смерти дирижёра, народного артиста республики сообщил телеканал ОНТ.
Деятелю искусств было 74 года. Причина его смерти не называется. Информацию о кончине Финберга подтвердили в Минздраве республики.
10 декабря стало известно о смерти вокалиста и гитариста The Monkees Майкла Несмита. Музыкант умер дома в кругу близких.
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