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В Белоруссии умер дирижёр Михаил Финберг

Народному артисту республики было 74 года. Дата и место прощания с деятелем искусств пока не определены.

11 декабря, 07:44
<p>Михаил Финберг. Кадр из видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nUfGyBZ-e0o" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a> / Телеканал Беларусь 24</p>

Михаил Финберг. Кадр из видео © YouTube / Телеканал Беларусь 24

Скончался худрук Национального академического оркестра Белоруссии Михаил Финберг. О смерти дирижёра, народного артиста республики сообщил телеканал ОНТ.

Деятелю искусств было 74 года. Причина его смерти не называется. Информацию о кончине Финберга подтвердили в Минздраве республики.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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