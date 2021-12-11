В Италии епископ раскрыл детям правду о Санта-Клаусе и нарвался на критику
Священнослужитель заявил, что рождественского деда не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola ради пиара.
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В Италии епископ Римско-католической епархии на Сицилии Антонио Стальяно рассказал детям об отсутствии Санта-Клауса во время религиозного фестиваля и спровоцировал скандал. Об этом сообщает New York Post.
"Санта-Клаус — это отличный пример для детей, чтобы объяснить им важность дарения, щедрости, обмена. Но сейчас этот образ теряет своё значение, и вы видите Санта-Клауса, который стал синонимом слова "потребительство", желания владеть, покупать, покупать и снова покупать", — уточнил Стальяно в посте в "Фейсбуке", отвечая на критику его действий.
Как сообщает New York Post, епископ поведал детям о том, что Санты в реальности нет, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola ради пиара. Родители массово стали жаловаться на священнослужителя, да так, что епархии пришлось приносить публичные извинения.
"Прежде всего, от имени епископа я выражаю своё сожаление по поводу этого заявления, которое вызвало разочарование у малышей, и хочу уточнить, что намерения монсеньора Стальяно были совершенно иными”, — написал директор епархиальных коммуникаций, преподобный Алессандро Паолино на странице в "Фейсбуке".
Также он добавил, что Стальяно пытался подчеркнуть истинное значение Рождества и историю святого Николая — епископа, который раздавал подарки бедным и подвергался преследованиям со стороны римского императора.
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