Прокуратура Польши: Угрозы взрыва на борту севшего в Минске самолёта Ryanair не было
В ведомстве пришли к выводу, что на это указывали действия экстренных служб в аэропорту.
© Pixabay
В Польше уверены, что никаких угроз взрыва на борту лайнера Ryanair не было. Это был лишь предлог, чтобы экстренно посадить самолёт в Минске для задержания летевшего на нём основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Такие выводы польская прокуратура опубликовала на своём сайте.
"В ходе расследования, курируемого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве, было установлено, что никакой угрозы взрыва на борту не было. Пилот получил информацию о такой угрозе ещё до отправки электронного письма о предполагаемом размещении взрывчатки в самолёте. Действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и службы аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы", — написано в сообщении.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления Роман Протасевич, летевший этим рейсом, был задержан, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
Комментариев: 0