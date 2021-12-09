Прокуратура Польши: Угрозы взрыва на борту севшего в Минске самолёта Ryanair не было

В Польше уверены, что никаких угроз взрыва на борту лайнера Ryanair не было. Это был лишь предлог, чтобы экстренно посадить самолёт в Минске для задержания летевшего на нём основателя признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича. Такие выводы польская прокуратура опубликовала на своём сайте.

"В ходе расследования, курируемого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве, было установлено, что никакой угрозы взрыва на борту не было. Пилот получил информацию о такой угрозе ещё до отправки электронного письма о предполагаемом размещении взрывчатки в самолёте. Действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и службы аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы", — написано в сообщении.