Психотерапевт Наумова назвала топ фраз, которые нельзя говорить любимому человеку

Для гармоничных и крепких отношений при общении с партнёром важно избегать фраз в формате рекомендаций и наставлений. Такой важный совет озвучила семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой". Эксперт предлагает исходить из того, что любую проблему можно обсудить и прийти к общему решению, не доводя страсти до предела и не опускаясь до оскорблений или назидательного тона.

"Можно говорить о своих чувствах, переживаниях, но ни в коем случае нельзя обвинять партнёра. Не нужно оскорблять, переходить на личности и указывать, как стоит другому человеку поступить", — рассуждает Наумова.

Психотерапевт обратила внимание, что нежелание подчиняться партнёру нередко идёт из детства, поэтому человек, услышав назидательное наставление, похожее на приказ, хочет сделать всё наоборот.