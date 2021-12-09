Психотерапевт Наумова назвала топ фраз, которые нельзя говорить любимому человеку
Нежелание подчиняться партнёру нередко идёт из детства, поэтому человек, услышав назидательное наставление, похожее на приказ, хочет сделать всё наоборот, объясняет эксперт.
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Для гармоничных и крепких отношений при общении с партнёром важно избегать фраз в формате рекомендаций и наставлений. Такой важный совет озвучила семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой". Эксперт предлагает исходить из того, что любую проблему можно обсудить и прийти к общему решению, не доводя страсти до предела и не опускаясь до оскорблений или назидательного тона.
"Можно говорить о своих чувствах, переживаниях, но ни в коем случае нельзя обвинять партнёра. Не нужно оскорблять, переходить на личности и указывать, как стоит другому человеку поступить", — рассуждает Наумова.
Психотерапевт обратила внимание, что нежелание подчиняться партнёру нередко идёт из детства, поэтому человек, услышав назидательное наставление, похожее на приказ, хочет сделать всё наоборот.
"Слова вроде "Я же тебе говорил, послушайся меня и придёшь к успеху" люди много раз проходили со своими родителями. В партнёрских отношениях они этого избегают, стараются не действовать так, как им посоветовали", — говорит эксперт.
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