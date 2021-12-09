Камеры сняли, как покупатель "случайно" разбил 275 бутылок с алкоголем в Чебоксарах
Мужчина заявил, что неудачно облокотился на прилавок, но при этом признался, что до этого обозлился на продавцов.
© LIFE
В Чебоксарах покупатель устроил погром в магазине © LIFE
В Чебоксарах буйный посетитель супермаркета разбил 275 бутылок с алкогольной продукцией из-за замечания продавцов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Чувашской Республике.
"Неизвестный разбил 275 бутылок с элитным алкоголем, причинив ущерб на сумму более 200 000 рублей", — говорится в сообщении.
"Алкогольным Годзиллой" оказался 37-летний местный житель. Полицейским мужчина признался, что его разозлили замечания сотрудников магазина. При этом хулиган заявил, что уронил бутылки случайно, неудачно облокотившись на прилавок. Впрочем, его версию полностью опровергают записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как мститель методично смахивает бутылки с полок. Решается вопрос о привлечении бунтаря к ответственности.
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