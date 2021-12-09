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Камеры сняли, как покупатель "случайно" разбил 275 бутылок с алкоголем в Чебоксарах

Мужчина заявил, что неудачно облокотился на прилавок, но при этом признался, что до этого обозлился на продавцов.

9 декабря, 15:11

© LIFE

В Чебоксарах покупатель устроил погром в магазине © LIFE

В Чебоксарах буйный посетитель супермаркета разбил 275 бутылок с алкогольной продукцией из-за замечания продавцов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Чувашской Республике.

"Неизвестный разбил 275 бутылок с элитным алкоголем, причинив ущерб на сумму более 200 000 рублей", — говорится в сообщении.

"Алкогольным Годзиллой" оказался 37-летний местный житель. Полицейским мужчина признался, что его разозлили замечания сотрудников магазина. При этом хулиган заявил, что уронил бутылки случайно, неудачно облокотившись на прилавок. Впрочем, его версию полностью опровергают записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как мститель методично смахивает бутылки с полок. Решается вопрос о привлечении бунтаря к ответственности.

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Ранее Лайф писал, что в Красноярске на одном из складов рухнули два огромных стеллажа с алкогольной продукцией. Под завалами оказался один рабочий, которого госпитализировали с переломами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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