Камеры сняли, как покупатель "случайно" разбил 275 бутылок с алкоголем в Чебоксарах

В Чебоксарах покупатель устроил погром в магазине © LIFE

В Чебоксарах буйный посетитель супермаркета разбил 275 бутылок с алкогольной продукцией из-за замечания продавцов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Чувашской Республике.

"Неизвестный разбил 275 бутылок с элитным алкоголем, причинив ущерб на сумму более 200 000 рублей", — говорится в сообщении.

"Алкогольным Годзиллой" оказался 37-летний местный житель. Полицейским мужчина признался, что его разозлили замечания сотрудников магазина. При этом хулиган заявил, что уронил бутылки случайно, неудачно облокотившись на прилавок. Впрочем, его версию полностью опровергают записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как мститель методично смахивает бутылки с полок. Решается вопрос о привлечении бунтаря к ответственности.