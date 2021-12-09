Эксперты высказались за создание транспортно-пересадочных узлов в Петербурге. Проект уже создан, дело осталось за его реализацией. В пресс-центре медиагруппы "Патриот" специалисты познакомились с проектом и одобрили его.

Он предполагает строительство 61 ТПУ. По задумке, остановки общественного транспорта объединят под одной крышей с переходами в виде крытых галерей. Предполагается, что горожане смогут комфортно и быстро пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Чтобы строительство ТПУ стартовало, потребуются денежные вливания и от частных инвесторов, полагают эксперты.

"Нужно прибегать к частным инвестициям, нужно давать зелёный свет инвесторам, но для этого нужна будет политическая воля и соответствующий механизм, который обеспечит приток интереса и средства частных инвесторов", — уточнил руководитель проекта создания ТПУ ООО "Мегалайн" Александр Коломин.

По его словам, первым следует создать ТПУ на станции "Старая Деревня". По оценкам экспертов, здесь давно требуется оптимизация транспортной инфраструктуры. Отдельно Коломин выделил станции метро "Гражданский проспект" и "Дыбенко", которые также нуждаются в создании ТПУ.