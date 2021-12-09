Собянин открыл новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая победа!"
Проект был создан по инициативе ветеранов. На протяжении нескольких месяцев над выставкой трудилось более 700 человек.
Сергей Собянин на церемонии открытия © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишина
В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония открытия новой постоянной экспозиции под названием "Битва за Москву. Первая победа!". Она была приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск под столицей. В церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин.
"Наверное, до сих пор не все понимают значение этой битвы, все считают, что была какая-то локальная история. Но даже цифры впечатляют: 75% всех танков вермахта, задействованных на Восточном фронте, были здесь сосредоточены, половина всей авиации участвовала здесь в сражениях. То есть это была глобальная битва, которая стала определяющей во всей войне", — приводятся слова Собянина на официальном сайте мэра Москвы.
На открытие были приглашены ученики кадетских классов и ветеран войны Василий Коровкин, который принимал участие в обороне столицы. Экспозиция была создана по инициативе ветеранов. В проекте принимали участие специалисты из федеральных и городских музеев, военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы, сценаристы, волонтёры и многие другие. Всего над проектом трудилось более 700 человек.
Ранее Лайф писал о том, что "Единая Россия" откроет 22 "Парты Героя" в девяти регионах страны. Проект был создан для того, чтобы привить школьникам уважительное отношение к храбрецам, которые пошли на подвиги ради своей родины.
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