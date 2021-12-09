Собянин открыл новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая победа!"

В Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония открытия новой постоянной экспозиции под названием "Битва за Москву. Первая победа!". Она была приурочена к 80-летию начала контрнаступления советских войск под столицей. В церемонии принял участие мэр города Сергей Собянин.

"Наверное, до сих пор не все понимают значение этой битвы, все считают, что была какая-то локальная история. Но даже цифры впечатляют: 75% всех танков вермахта, задействованных на Восточном фронте, были здесь сосредоточены, половина всей авиации участвовала здесь в сражениях. То есть это была глобальная битва, которая стала определяющей во всей войне", — приводятся слова Собянина на официальном сайте мэра Москвы.

На открытие были приглашены ученики кадетских классов и ветеран войны Василий Коровкин, который принимал участие в обороне столицы. Экспозиция была создана по инициативе ветеранов. В проекте принимали участие специалисты из федеральных и городских музеев, военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы, сценаристы, волонтёры и многие другие. Всего над проектом трудилось более 700 человек.