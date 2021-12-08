Привычка разрушать: Психолог назвал 10 вещей, которые нельзя прощать другим людям В лучшем случае собеседники или коллеги могут не понять. В худшем — могут рухнуть отношения или карьера. 7 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Некомпетентность

Для новичка, стажёра, сотрудника на испытательном сроке такие оправдания — норма. Не набив шишек — не добьёшься успеха. Другое дело, что некоторые люди культивируют в себе профессиональный инфантилизм. Это удобно, если зарплату всё равно платят, коллеги привыкли что-то делать за такого сотрудника. Но стоит помнить, что с работы могут уволить или сократить, компания может разориться, на место лояльного начальства может прийти жёсткий менеджер, исходящий из принципа эффективности. Единственное, что у человека отнять нельзя, — это его профессиональные навыки. Если человек привык рассуждать, что "его хата с краю", он должен быть готов к тому, что в один прекрасный день останется ни с чем. Спускать такое с рук психологи не рекомендуют, особенно во время работы. Если результат превыше всего, то подобные люди будут тянуть команду назад и вполне могут провоцировать перекос ответственности.

Перекладывание ответственности

Психотерапевт Уэйн Дайер ещё в 90-х заметил, что выбирая позицию слабого, перекладывая ответственность на более решительных людей, человек перестаёт играть решающую роль в собственной жизни. Оставаться всё время в стороне не получится, вскоре придётся брать бремя ответственности за чужие, зачастую некрасивые и подлые поступки. Испытывать чувство вины и сожаления, постоянную неудовлетворённость собственной жизнью; медленно, но верно катиться по наклонной. Свободная же личность делает свой выбор и принимает решения в соответствии со своей системой координат. Временами будет тяжело, но зато достанется великая награда — жизнь в согласии с собой. Примириться с такими особенностями личности непросто, особенно если ментальное здоровье так же важно, как и физическое.

Слова как особенность характера

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Психолог и лингвист Анжелика Чапанова отмечает , что есть множество слов-маркеров, формирующих негативную установку на коммуникацию с другими людьми. Некоторые слова могут быть безобидны для говорящего, но на деле они разрушают здоровье и карьерные перспективы. Выражение "глаза бы мои его не видели" программирует на проблемы со зрением, "сердце разрывается" — на болезни сердца, "бесит" — на сосудистые патологии. Произнося изо дня в день: "Это выше моих сил", — человек отсекает от себя возможности, которые даёт жизнь. Если, как мантру, повторять: "Не хочу, но заставляют", очень скоро человек лишится уважения и с его мнением перестанут считаться. Сексолог Диана Генварская подчёркивает, что даже необдуманные комплименты негативно отражаются на интимной сфере. Говорить своему партнёру в самый ответственный момент, что он лучше, чем предыдущий, тоже не стоит. Списывать подобное на "особенности характера", по мнению ряда психологов, могут только эмоционально незрелые и закомплексованные люди, неспособные на перемены и минимальный уровень такта.

Бытовое пьянство

Здесь речь идёт не о горьких пьяницах, не о патологических алкоголиках, которые продают вещи из дома, чтобы разжиться бутылкой спиртного. Даже респектабельный человек, привыкший регулярно снимать стресс пусть и хорошим, но алкоголем, сильно рискует. Это удар по энергетической (да и пищеварительной и заодно эндокринной) системе человека, для её восстановления организм расходует ресурсы. Поначалу это не так заметно, но бытовое пьянство имеет накопительный эффект. И когда-нибудь аукнется плохой памятью, низкой концентрацией внимания, снижением уровня креативности и патологиями внутренних органов. Про таких обычно говорят: "Ну что с него/неё взять, он же пьёт". Эти утверждения со временем перенимает и сам человек, а пьянство признаётся одной из "уважительных причин", ради которой другие должны спускать выходки и непотребства.

Лень

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Австралийский психотерапевт Билл Сорс в начале 90-х заметил, что организм и психика человека привыкают к определённому уровню нагрузки, который получают изо дня в день. Человеку необходимо периодически расслабляться, страдать ерундой, устраивать себе праздники ничегонеделания. Так восстанавливаются личные ресурсы и человек спасается от выгорания. Расслабление на регулярной основе, когда неделями не протираешь пыль на полках, не совершенствуешься в своей профессии, не общаешься с более компетентными людьми, задающими высокую планку, по мнению Сорса, губительно для психики и может "сдвинуть" границы дозволенного, а это, в свою очередь, почти молниеносно приводит к проблемам.

Привычка завидовать

Хорошо, если успехи ближнего, его продвижение по карьерной лестнице, новые приобретения, стимулируют на новые подвиги. Сосед приобрёл новую машину? Куплю круче. Повысили приятеля до заместителя директора? Запущу стартап, открою своё дело и стану сам себе хозяином, уж опыта и знаний хватит.

Другое дело, когда человек начинает завидовать чёрной завистью и тратить всю энергию на переживание своих обидок. Бельгийский биолог Анри Пиккет ещё в начале 80-х провёл исследование и обратил внимание, что те, кто ищет проблему в родителях, непрестижном образовании, ненадёжных партнёрах и экономическом кризисе, физически "убивают" свой организм постоянным стрессом. Психологи, в свою очередь, отмечают, что в случае таких переживаний человек начинает жить чужой жизнью, разрушая собственную.

Обвинения в неудачах

Один из французских психологов, работавших с командой Жака Кусто, в свободное время исследовал причины человеческих конфликтов. В 70-х Рун Ван Хейден написал научную работу, в которой доказал, что люди, обвиняющие других в собственных неудачах, помимо очевидной инфантильности рискуют приобрести и психические заболевания, например шизофрению. На примере десятерых пациентов одной из клиник Марселя Ван Хейден доказал, что подсознание у "обвинителей" работает своеобразно: они мысленно "покидают" пределы своей личности и концентрируются на поисках недостатков у других. Ни к чему хорошему с точки зрения жизненных перспектив такое поведение, само собой, не приводит, и терпеть человека, обвиняющего окружающих в собственных неудачах, психологи не советуют.

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Манипуляции

Психологическая манипуляция, по данным ассоциации европейских психологов, в 2020 году стала одной из основных причин, по которой люди обращались к специалистам. В равной степени от этого вида психологического насилия страдали как мужчины, так и женщины. Первых шантажировали разрывом отношений и сменой партнёра на более успешного, вторых — материальными благами. Испанский психолог Хосе Росия заключил, что даже самые безобидные манипуляции могут иметь накопительный эффект, который с возрастом может эволюционировать в биполярное расстройство личности или клиническую депрессию.

Публичные унижения

Ещё в 1980-х годах канадский врач-психотерапевт Джеймс Ганси написал в одной из работ, что деспотизм и склонность к публичному унижению других людей — верный признак того, что человек переживает импульсивное расстройство личности. Психолог Василий Анохин поясняет: сработаться с деспотами практически невозможно.

Часто "бонусом" к ИРЛ может идти шизофрения, парировать приступы которой неподготовленный человек просто не может. Бытовая потребность мужчин и женщин унижать своих партнёров, родителей или детей практически не лечится "разговорами в кругу семьи", здесь нужна помощь специалистов. В системе координат деспотов крики и оскорбления считаются нормальными, поэтому на первом этапе сработать может только социальная изоляция — отпуск, переезд, а в некоторых случаях поможет лишь полный разрыв отношений Василий Анохин Психолог

Синдром наблюдателя

Военный психолог Андрей Кузнецов, ещё в 70-х работавший с жёнами подводников, выявил одну интересную особенность: служба для офицеров ВМФ становилась и домом, и работой одновременно и в жизни обычной, гражданской, настоящие офицеры почти не принимали никакого участия. Синдром наблюдателя, описанный в 1973 году, доводил некоторые семьи до развода на пустом месте. Жёны некоторых подводников на фоне отстранённости мужа сильно заболевали, а супруг в это время мог спокойно ездить на рыбалку, как бы и не замечая происходящего. Подобное поведение, по словам психолога Евгения Марьина, встречается и сегодня. Чаще всего оно основано на непроработанных травмах. Избежать такого поворота можно простым разговором по душам, подарком или вкусным ужином, однако, если и это не помогает, стоит задуматься о правильности выбора партнёра.