Разрушители отношений: Психолог назвал 10 женских привычек, которые нельзя терпеть Некоторые можно исправить походом к специалисту, а другие не исправит и сама жизнь 8 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Неопрятность, неряшливость

Специалисты с многолетним опытом всё чаще начинают отмечать, что стандарты, заданные такими социальными сетями, как Instagram, начинают приводить к неожиданным результатам: женщины частично или полностью копируют паттерны поведения, которые разрушают отношения. По мнению шведского психолога Ильзы Лауксон, принижение культа красоты в обозримом будущем может привести к поколению нерях, отталкивающих своим внешним видом не только удачу, но и потенциальных партнёров мужского пола.

Приятная причёска, аккуратный маникюр, опрятная одежда и свежее бельё, чистая кожа, макияж со вкусом, по словам Лауксон, подвергаются критике из-за "чрезмерной сексуализации женщины как биологического существа". Однако европейские психологи отмечают, что внимательное отношение к своей внешности способно повысить самооценку и сделать главное — показать мужчинам ту женщину, которую они хотят рассмотреть. Неопрятная женщина (способная следить за собой, но не делающая этого по каким-либо причинам) на подсознательном уровне внушает неуважение к себе и своему возлюбленному. Мужчины могут исправить это, если ситуация зашла слишком далеко, — достаточно лишь лёгкого намёка, похода в магазин или сертификата на посещение спа-центра.

Молчаливое терпение, по мнению Лауксон, может спровоцировать обратную реакцию — женщина примет неряшливость за норму и масштабирует её на все области обычной жизни, допустив беспорядок не только во внешности, но и в доме, карьере.

Нарциссизм, гедонизм и зацикленность на себе

Лучшее — враг хорошего. Женщина, зацикленная только на своей красоте, суперухоженная и выдающая уход за достижения, чаще всего при знакомстве вызывает у мужчины такой ход мыслей: "Во сколько мне будет обходиться эта красота и останется ли у неё время на меня?" Выглядеть каждый день как на фотосессии Марио Тестино (фотограф Мадонны и Леди Гаги) — затратно, затруднительно и зачастую глупо. Есть поводы, когда нужно выглядеть на все 1000%.

Косметический гедонизм, по мнению бразильского психолога Агаты Баюки, ничуть не лучше вещевого или алкогольного: зависимость развивается сопоставимая, а мужчины, которым вменяют оплату таких "развлечений" в обязанность, просто не выдерживают и уходят. Терпеть такое, по мнению Баюки, не стоит — подпитка таких особенностей истощает мужчин как морально, так и материально.

Флирт с другими мужчинами

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Первые представления о флирте заложены ещё в Камасутре, французы это искусство довели до совершенства. В любой культуре флирт — действия с целью привлечения потенциального партнёра. Если подруга привыкла флиртовать с другими мужчинами, это может плохо закончиться. Согласно британскому исследованию , девушки чаще воспринимают флирт как игру, тогда как для мужчин это сигнал сексуальной доступности. Если женщина кокетничает с другими мужчинами, стоит обсудить с ней это. Кстати, многие видят в такой особенности лишь "техническую потребность" — они флиртуют с мужчинами из-за низкой самооценки, с целью самоутверждения.

Психолог Игорь Ус отмечает, что в некоторых случаях женщины открыто показывают мужчине переписки в Instagram, чтобы "поднять собственную ценность", но вместо задуманного получают только разочарование.

Непроработанные комплексы, детские травмы и многое другое приводят к тому, что женщина акцентирует внимание на собственной ценности. У таких людей "Я" всегда на первом месте, даже когда рождаются дети. Социально адаптировать таких женщин очень тяжело, ведь ни один мужчина не терпит сравнений с другими Игорь Ус Психолог

Шантаж интимом

Аргентинский писатель Эрнесто Сабато называл секс одной из первичных форм власти. Современные психологи частично солидарны с ним и считают, что любые манипуляции с интимом разрушительны как для личности, так и для отношений. Если женщина говорит, что допустит к близости, только если партнёр похудеет, помирится с тёщей, перестанет пропадать с друзьями в барах, до добра это не доведёт.

Если женщину что-то не устраивает, не стоит говорить об этом в спальне. Шантаж чреват для мужчины приобретёнными страхами, комплексами, сексуальными проблемами, поэтому психологи советуют оставлять такую партнёршу, если ситуация не решается даже после выяснения отношений.

Пренебрежение личным пространством

Если мужчина ловит себя на мысли, что одному было лучше, то психологи считают это тревожным звонком для отношений. Такое, по словам специалистов, происходит в случае, если женщина пренебрегает личным пространством. Перебирает вещи на рабочем столе и кладёт их так, что потом невозможно найти ничего из документов, обшаривает карманы в поисках писем от любовниц и заначки. Датский психолог Ирвин Кепле подсчитал, что примерно 35% пар, не переживших пандемию, распались из-за того, что женщина, запертая в одном помещении с мужчиной, забивала ему голову сплетнями, не замечая, что партнёру хочется собраться с мыслями, побыть наедине с собой, поработать или поиграть в компьютерную игру, чтобы отвлечься.

Зацикленность на прошлом

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Прошлым отношениям — место в прошлом. Психологи отмечают, что для создания крепких отношений в настоящем женщина не должна ревновать мужчину к бывшим, настойчиво вспоминать о своих парнях и уж тем более сравнивать их с новым возлюбленным. Это создаёт лишние проблемы, впутывает посторонних людей в отношения, рождает атмосферу взаимного недоверия. Если прошлое и может быть чем-то полезным, так это тем, что человек в силах не повторять совершённых ошибок.

"Я же девочка" на все случаи жизни

Списывание собственной глупости и разгильдяйства на "женские причуды" — один из самых раздражающих видов манипуляций. Разбила машину — "Я же девочка", потратила всю зарплату — "Я же девочка", противоречит в своих доводах — "Я же девочка". Психолог Анна Сомова отмечает, что так проявляется инфантилизм и желание свалить ответственность за свои поступки на гендерную принадлежность, которые могут прогрессировать с годами. Подобное поведение вносит дисбаланс в отношения — мужчина отвечает за всё, а женщина — "Я же девочка". Такое специалисты советуют пресекать в самом начале отношений, в хронической форме решить проблему становится сложнее.

Привычка всё контролировать

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Полная противоположность предыдущей привычки и ещё одна крайность, которую не могут вытерпеть большинство мужчин. Если женщина привыкла считать себя умнее всех, включая партнёра, контролирует каждый его шаг, читает переписку, в случае подозрения задаёт наводящие вопросы, нужно либо вывести её на разговор и выяснить причины, либо расстаться без сожаления. Французский психолог Анри Тонтюр ещё в 70-х провёл исследования и выяснил, что такие особенности могут принимать только мужчины, которые "ищут вторую маму". Самостоятельных и независимых такое отношение к себе раздражает и бьёт по мужской самооценке.

Курение, другая вредная зависимость

Социальные особенности каждой личности могут нормально сосуществовать, если о правилах игры договариваются на берегу. Однако психологи отмечают, что утаивание информации о вредных привычках почти всегда приводит к проблемам, причём неприятности настигают партнёров в тот момент, когда зависимость начинает разрушать отношения и оказывает воздействие на микроклимат в семье. Алкоголь сильно влияет на настроение и общую концентрацию, не говоря уже о том, что для прекрасного пола он губительнее, особенно если говорить о репродуктивном здоровье. Если речь зайдёт о потомстве, психологи рекомендуют ставить такие вопросы ребром.

Выяснение отношений без повода

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Такую особенность женского характера в большинстве стран приравнивают к ментальному и психологическому насилию, абьюзу. Французские кардиологи в 2016 году доказали, что для мужского здоровья беспричинные вспышки женской ярости всегда энергозатратны и разрушительны. Даже если есть основания для скандала, лучше использовать их для конструктивной беседы двух взрослых уважающих друг друга людей. Другое дело, что некоторые дамы будто бы следуют старой французской поговорке: "Женщина может сделать из ничего три вещи: скандал, шляпку и салат". Это не смешно, если речь идёт о серьёзных отношениях, о климате в доме. Если за женщиной замечается нездоровая привычка энергетически подзаряжаться от скандалов, то такую спутницу лучше оставить в одиночестве.