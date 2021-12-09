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Лукашенко заявил о 10 попытках совершения терактов со стороны "беглых" оппозиционеров

По словам главы республики, планы злоумышленников удалось предотвратить, а сами злодеи сейчас находятся под крышей Польши, Литвы и Украины.

9 декабря, 15:30

Фото © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о десяти за последний год попытках совершения терактов со стороны "беглых" — граждан республики, сбежавших в страны ближнего зарубежья. Заявление прозвучало в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

"За этот год было десять попыток совершения террористических актов против людей, предприятий и военных объектов со стороны наших беглых, которые сегодня находятся под крышей Польши, Литвы и Украины", — сообщил политик.

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Напомним, что ещё летом Лукашенко заявлял о вскрытии "спящих" террористических ячеек в Белоруссии. Лидер республики также рассказал о попытке убийства журналиста СТВ Григория Азарёнка. По его словам, это произошло 1 июля. Мужчину хотели вывезти в лес и отрезать ему язык.

Кроме того, стало известно о попытке террористов подорвать узел связи ВМФ России в городе Вилейка Минской области. Лукашенко проинформировал о произошедшем российского коллегу и заверил, что участники неудавшегося теракта арестованы.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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