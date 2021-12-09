Рябков не исключил повторения Карибского кризиса в отношениях с США

Ситуация в отношениях с США вполне может дойти до повторения Карибского кризиса 1962 года, этого не исключил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он подчеркнул, что время договориться "на здравой основе" ещё есть.

"Вы знаете, может до этого дойти вполне. Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, и будет продолжаться всё так, как идёт, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чём-то похожем", — отметил он.

Однако, по мнению Рябкова, подобное обострение будет провалом дипломатии и внешней политики. Поэтому он указал, что есть ещё время "попробовать договориться на здравой основе".