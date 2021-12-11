Песков: Россия не планирует снижать цену на газ для Греции
На просьбу повлиять на стоимость голубого топлива и дать скидку представитель Кремля ответил отказом.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Москва не будет снижать цену на газ для Греции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с греческим телеканалом ANT1.
"Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" — спросил Песков, отвечая на вопрос корреспондента, которая спросила, собирается ли Россия помочь Греции, сильно пострадавшей от роста стоимости топлива.
На вопрос об обеспечении стабильных цен в существующей "нестабильной обстановке" Песков указал на устойчивость стоимости природного газа. Однако отметил рост цен на спотовом рынке, в рамках действующих договоров они определяются формулами, привязанными к нефти.
На просьбу повлиять на стоимость энергетического ресурса и дать Афинам скидку Песков ответил отказом.
"Это вопрос двусторонних соглашений с "Газпромом". Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Так она будет закреплена", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в голубом топливе и полностью выполняет свои обязательства.
Ранее Александр Вучич рассказал об обещании Алексея Миллера не оставить Сербию без газа. Также лидер республики сообщил, что Белград обсуждает с Москвой возможность докупить дополнительный объём голубого топлива из-за холодов.
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