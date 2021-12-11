Песков: Россия не планирует снижать цену на газ для Греции

Москва не будет снижать цену на газ для Греции, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с греческим телеканалом ANT1.

"Вы хотели бы, чтобы мы бесплатно поставляли природный газ?" — спросил Песков, отвечая на вопрос корреспондента, которая спросила, собирается ли Россия помочь Греции, сильно пострадавшей от роста стоимости топлива.

На вопрос об обеспечении стабильных цен в существующей "нестабильной обстановке" Песков указал на устойчивость стоимости природного газа. Однако отметил рост цен на спотовом рынке, в рамках действующих договоров они определяются формулами, привязанными к нефти.

На просьбу повлиять на стоимость энергетического ресурса и дать Афинам скидку Песков ответил отказом.

"Это вопрос двусторонних соглашений с "Газпромом". Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период, и, если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене. Так она будет закреплена", — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также напомнил, что Россия покрывает более 40% потребностей Греции в голубом топливе и полностью выполняет свои обязательства.