В Новгородской области четыре человека погибли в огненном ДТП с легковушкой и грузовиком

В Крестецком районе Новгородской области в столкновении автомобиля "Шкода-Октавия" с грузовиком "исузу" погибло четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Авария произошла на 449-м километре федеральной автодороги М10 "Россия".

Как уточнили в ведомстве, по не установленной пока причине водитель легковушки не справился с управлением, после чего выехал на встречку. Там авто столкнулось с грузовиком и от удара загорелось. Водитель и три пассажира — двое мужчин и женщина — погибли на месте. О состоянии водителя фуры не сообщается.