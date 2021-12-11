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В Новгородской области четыре человека погибли в огненном ДТП с легковушкой и грузовиком

"Шкода-Октавия" вылетела на встречку и после столкновения с фурой загорелась. Водитель и три пассажира иномарки погибли на месте.

11 декабря, 09:01
<p>Фото © <a href="https://xn--90adear.xn--p1ai/r/53/news/item/27405678" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации</a></p>

Фото © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

В Крестецком районе Новгородской области в столкновении автомобиля "Шкода-Октавия" с грузовиком "исузу" погибло четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Авария произошла на 449-м километре федеральной автодороги М10 "Россия".

Как уточнили в ведомстве, по не установленной пока причине водитель легковушки не справился с управлением, после чего выехал на встречку. Там авто столкнулось с грузовиком и от удара загорелось. Водитель и три пассажира — двое мужчин и женщина — погибли на месте. О состоянии водителя фуры не сообщается.

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Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП с грузовиком в Мексике, в котором погибло свыше 40 человек и 58 пострадали. Транспортное средство, перевозившее мигрантов из Гватемалы, врезалось в подпорную стену.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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