В Новгородской области четыре человека погибли в огненном ДТП с легковушкой и грузовиком
"Шкода-Октавия" вылетела на встречку и после столкновения с фурой загорелась. Водитель и три пассажира иномарки погибли на месте.
В Крестецком районе Новгородской области в столкновении автомобиля "Шкода-Октавия" с грузовиком "исузу" погибло четыре человека. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Авария произошла на 449-м километре федеральной автодороги М10 "Россия".
Как уточнили в ведомстве, по не установленной пока причине водитель легковушки не справился с управлением, после чего выехал на встречку. Там авто столкнулось с грузовиком и от удара загорелось. Водитель и три пассажира — двое мужчин и женщина — погибли на месте. О состоянии водителя фуры не сообщается.
Ранее Лайф рассказывал о страшном ДТП с грузовиком в Мексике, в котором погибло свыше 40 человек и 58 пострадали. Транспортное средство, перевозившее мигрантов из Гватемалы, врезалось в подпорную стену.
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