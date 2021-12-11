Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Питтсбурга"
В списке лучших бомбардиров сезона он по-прежнему идёт на третьей позиции, уступая только Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерс".
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"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке проиграл команде "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе столичной команды две результативные передачи сделал капитан команды Александр Овечкин. Он ассистировал Евгению Кузнецову и Ларсу Эллеру.
Овечкин установил рекорд результативности "Вашингтона", набрав в первых 27 матчах первенства 43 очка (20 заброшенных шайб и 23 передачи). Ранее лучшим показателем на этой стадии сезона было 41 очко Денниса Марука в 1981 году.
В списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата россиянин по-прежнему идёт на третьей позиции. Он уступает только Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерс", у которых по 45 баллов.
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