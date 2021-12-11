Овечкин побил рекорд "Вашингтона" в матче НХЛ против "Питтсбурга"

"Вашингтон Кэпиталз" на своей площадке проиграл команде "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе столичной команды две результативные передачи сделал капитан команды Александр Овечкин. Он ассистировал Евгению Кузнецову и Ларсу Эллеру.

Овечкин установил рекорд результативности "Вашингтона", набрав в первых 27 матчах первенства 43 очка (20 заброшенных шайб и 23 передачи). Ранее лучшим показателем на этой стадии сезона было 41 очко Денниса Марука в 1981 году.