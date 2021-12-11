Губернатор Кентукки заявил, что жертвами разрушительного торнадо могли стать 50 человек

BREAKING: At least 50 people killed in Mayfield, KY in ovenight tornado, per Gov. Beshear.



📸: Angela Robinson, @WLKY viewer pic.twitter.com/Q9dVUq9s86 — Julie Dolan (@WLKYJulie) December 11, 2021

Жертвами обрушившегося на западную часть американского штата Кентукки в ночь на 11 декабря могли стать по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщил губернатор региона Энди Бешир в эфире местного отделения телеканала CBS.

"По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", — заявил Бешир.

Video from the candle factory in Mayfield, Ky. (📸:Brandon Robbins) Gov. Beshear confirmed at least 50 deaths in western Ky. following tornadoes Friday night>>> https://t.co/yM1eFOlCI8 pic.twitter.com/qizrgsMGiz — KFVS Weather (@kfvsweather) December 11, 2021

К поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы Нацгвардии. Как утверждает Бешир, этот торнадо — сильнейший за всю историю штата. Максимальный урон нанесён городу Мэйфилд, там на фабрике по производству свечей рухнула крыша.