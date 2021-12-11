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Губернатор Кентукки заявил, что жертвами разрушительного торнадо могли стать 50 человек

Наибольший урон стихия причинила городу Мэйфилд. Там на фабрике по производству свечей обрушилась крыша.

11 декабря, 11:12

© Pixabay

Жертвами обрушившегося на западную часть американского штата Кентукки в ночь на 11 декабря могли стать по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщил губернатор региона Энди Бешир в эфире местного отделения телеканала CBS.

"По нашему мнению, число погибших в результате этого инцидента превысит 50 человек, возможно, оно приблизится к 70 или 100", — заявил Бешир.

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К поиску людей и ликвидации последствий разгула стихии привлечены силы Нацгвардии. Как утверждает Бешир, этот торнадо — сильнейший за всю историю штата. Максимальный урон нанесён городу Мэйфилд, там на фабрике по производству свечей рухнула крыша.

Ранее Лайф писал, что два человека погибли при разрушении торнадо дома престарелых в Арканзасе.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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