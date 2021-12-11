Жителям Москвы пообещали бесплатные парковки в новогодние каникулы

В период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в центре города. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей/час", — цитирует заммэра телеграм-канал "Дептранс Москвы".

Ликсутов также попросил водителей быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений во избежание аварийно опасных ситуаций. Вместе с тем напомнил, что нужно давать возможность проехать городскому транспорту и другим автомобилистам.

Пресс-служба Дептранса отметила, что во время новогодних праздников плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.