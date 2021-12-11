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Жителям Москвы пообещали бесплатные парковки в новогодние каникулы

Под исключение подпадут лишь плоскостные, огороженные шлагбаумами. Они будут работать в обычном режиме согласно тарифам.

11 декабря, 10:53
<p>© ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

© ТАСС / Михаил Джапаридзе

В период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в центре города. Об этом сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

"9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей/час", — цитирует заммэра телеграм-канал "Дептранс Москвы".

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Ликсутов также попросил водителей быть внимательными за рулём и парковаться без нарушений во избежание аварийно опасных ситуаций. Вместе с тем напомнил, что нужно давать возможность проехать городскому транспорту и другим автомобилистам.

Пресс-служба Дептранса отметила, что во время новогодних праздников плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно, по действующим тарифам.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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