В Петербурге таксист зарезал одного пассажира и ранил другого
С чего начался конфликт между водителем и пострадавшими, неизвестно. Сейчас злоумышленника ищет полиция.
Джаббар Атакишиев © Telegram / SHOT
В Санкт-Петербурге таксист напал с ножом на двух пассажиров, в результате происшествия один из мужчин скончался. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что 27-летний Джаббар Атакишиев вечером 10 декабря вёз двух подвыпивших мужчин в магазин на улице Ленсовета. В пути между ними по неизвестной причине произошёл конфликт, который сильно разозлил таксиста. После того как клиенты вышли из автомобиля, молодой человек выскочил из салона, догнал мужчин и серьёзно ранил ножом обоих, после чего скрылся.
Пострадавших госпитализировали. Один из них скончался в больнице, а второй находится в тяжёлом состоянии. Атакишиева разыскивает полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ростове-на-Дону задержали мужчину, расчленившего приятеля. Причиной расправы стал конфликт. Всё произошло, когда знакомые выпивали. Подозреваемый зарезал собутыльника, после чего вынес части его тела в мусорные контейнеры.
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