В Петербурге таксист зарезал одного пассажира и ранил другого

В Санкт-Петербурге таксист напал с ножом на двух пассажиров, в результате происшествия один из мужчин скончался. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 27-летний Джаббар Атакишиев вечером 10 декабря вёз двух подвыпивших мужчин в магазин на улице Ленсовета. В пути между ними по неизвестной причине произошёл конфликт, который сильно разозлил таксиста. После того как клиенты вышли из автомобиля, молодой человек выскочил из салона, догнал мужчин и серьёзно ранил ножом обоих, после чего скрылся.

Пострадавших госпитализировали. Один из них скончался в больнице, а второй находится в тяжёлом состоянии. Атакишиева разыскивает полиция.