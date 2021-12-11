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В Петербурге таксист зарезал одного пассажира и ранил другого

С чего начался конфликт между водителем и пострадавшими, неизвестно. Сейчас злоумышленника ищет полиция.

11 декабря, 10:43
<p>Джаббар Атакишиев © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/32643" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Джаббар Атакишиев © Telegram / SHOT

В Санкт-Петербурге таксист напал с ножом на двух пассажиров, в результате происшествия один из мужчин скончался. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 27-летний Джаббар Атакишиев вечером 10 декабря вёз двух подвыпивших мужчин в магазин на улице Ленсовета. В пути между ними по неизвестной причине произошёл конфликт, который сильно разозлил таксиста. После того как клиенты вышли из автомобиля, молодой человек выскочил из салона, догнал мужчин и серьёзно ранил ножом обоих, после чего скрылся.

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Пострадавших госпитализировали. Один из них скончался в больнице, а второй находится в тяжёлом состоянии. Атакишиева разыскивает полиция.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ростове-на-Дону задержали мужчину, расчленившего приятеля. Причиной расправы стал конфликт. Всё произошло, когда знакомые выпивали. Подозреваемый зарезал собутыльника, после чего вынес части его тела в мусорные контейнеры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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