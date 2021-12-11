Умерла актриса театра "Бенефис" Наталия Филиппова

8 декабря на 79-м году жизни скоропостижно умерла актриса Наталия Филиппова. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра "Бенефис".

"Ушёл из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра", — говорится в релизе.

Отмечается, что Филиппова прослужила в театре "Бенефис" больше 20 лет. Она играла в спектаклях и "занималась организационными делами в качестве заведующей труппой". В пресс-службе подчеркнули, что память о Филипповой "навсегда останется в сердцах".

Наталия Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. В 1964-м году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина.

Среди её известных работ в МДТ "Бенефис" — роль Марфы Михайловны Шуминой в постановке "Невеста", библиотекарши в спектакле "Полюби меня крепче жизни". Филиппова также играла тётю в пьесе "Любовь. Фантазии. Инопланетяне...".