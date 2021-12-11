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Умерла актриса театра "Бенефис" Наталия Филиппова

Она играла в спектаклях и занималась организационными делами в качестве заведующей труппой, отметили в пресс-службе учреждения.

11 декабря, 10:30
<p>Актриса Наталия Филиппова. Фото © театр <a href="http://benefistheatre.com/%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Бенефис"</a></p>

Актриса Наталия Филиппова. Фото © театр "Бенефис"

8 декабря на 79-м году жизни скоропостижно умерла актриса Наталия Филиппова. Об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра "Бенефис".

"Ушёл из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра", — говорится в релизе.

Отмечается, что Филиппова прослужила в театре "Бенефис" больше 20 лет. Она играла в спектаклях и "занималась организационными делами в качестве заведующей труппой". В пресс-службе подчеркнули, что память о Филипповой "навсегда останется в сердцах".

Наталия Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. В 1964-м году она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина.

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Среди её известных работ в МДТ "Бенефис" — роль Марфы Михайловны Шуминой в постановке "Невеста", библиотекарши в спектакле "Полюби меня крепче жизни". Филиппова также играла тётю в пьесе "Любовь. Фантазии. Инопланетяне...".

Ранее умерла актриса Нина Ургант. Наибольшую популярность артистке принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал".

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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