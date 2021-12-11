Замглавы МВД Украины Гогилашвили устроил скандал у блокпоста в Донбассе

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили устроил скандал у блокпоста на въезде в Донецкую область после того, как его автомобиль не остановился по требованию полицейских, а проехал чуть дальше. Видео инцидента опубликовал YouTube-канал "Остання крапля".

Отмечается, что Гогилашвили ехал в зону операции объединённых сил (ООС), однако после требования об остановке его машина проехала чуть дальше, после чего и начался конфликт. Замминистра настаивал, что правоохранители должны знать его в лицо, ведь он уже три года занимает этот пост, и был очень удивлён, когда полицейские не сразу поняли, с кем имеют дело.

"Скажи мне, у вас люди вообще в отделы приходят? Вы приходите в отделение? А вот такие фотографии у вас с заместителями министра висят или нет? <...> Единственный замминистра вот с таким *** (нецензурный синоним слова "лицо". — Прим. Лайфа), как у меня, он один всего. Я три года уже замминистра, и печально, что ты не знаешь", — говорит на видео Гогилашвили.

Он также стал угрожать работникам блокпоста, так как теперь "их знает", оскорблял и всячески усугублял конфликт. Замминистра давил на полицейских, называя "дружочками" и уточняя, действительно ли они считают, что вместе с ним могут ехать "бандитские рожи", и заявил, что они совершенно не соблюдают субординацию и подобное поведение "в край недопустимо". Гогилашвили подчеркнул, что не должен тратить время, чтобы доказывать правоохранителям, что занимает должность замминистра.

Отметим, что беседу на повышенных тонах заместитель главы ведомства вёл на русском языке, в то время как полицейские отвечали ему по-украински.