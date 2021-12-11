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Сотрудник ГИБДД и судебный пристав попались на незаконной охоте в Калужской области

Компанию им составил безработный приятель. В ходе обысков правоохранители изъяли у задержанных ружьё, 41 патрон, сани и топор.

11 декабря, 09:51
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/29745" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Фото © Telegram / Mash

Правоохранители задержали трёх приятелей, которые подозреваются в убийстве оленя на заповедной территории в Калужской области. Браконьерами оказались старший лейтенант ГИБДД, судебный пристав и их безработный друг. Все они из Московской области.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл недалеко от деревни Барсуки. По предварительным данным, злоумышленники застрелили животное в особо охраняемой зоне, где запрещена охота. Уточняется, что во время задержания старший лейтенант ГИБДД, который, вероятно, расправился со зверем, пытался передать оружие безработному другу.

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В ходе обысков у задержанных были изъяты ружьё, 41 патрон, сани и топор. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Следственного комитета РФ.

Ранее Лайф сообщал, что житель ЕАО на камеру добил кулаками и монтировкой сбитую косулю. Живодёром заинтересовались в полиции, возбуждено уголовное дело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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