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В Кемеровской области супруги погибли, когда их машина слетела с моста в реку

60-летний водитель "рено флюенса" не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение моста, после чего авто рухнуло в воду, перевернувшись.

11 декабря, 09:44
<p>В Кемеровской области машина слетела с моста. Фото © VK / <a href="https://vk.com/auto_42?w=wall-70683182_2117179&z=photo-70683182_457447875/wall-70683182_2117179" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Регион-42 Кемерово</a> / Евгений Слесарев</p>

В Кемеровской области машина слетела с моста. Фото © VK / Регион-42 Кемерово / Евгений Слесарев

В Кемеровской области машина с семейной парой слетела в реку, супруги погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в селе Старопестерёво Беловского района. По предварительным данным, 60-летний водитель "рено флюенс" не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение моста. Поле этого иномарка опрокинулась в реку Иня. "В результате ДТП водитель и его 55-летняя супруга скончались до приезда скорой медицинской помощи", — указано в релизе ведомства.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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