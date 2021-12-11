В Кемеровской области супруги погибли, когда их машина слетела с моста в реку

В Кемеровской области машина с семейной парой слетела в реку, супруги погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в селе Старопестерёво Беловского района. По предварительным данным, 60-летний водитель "рено флюенс" не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение моста. Поле этого иномарка опрокинулась в реку Иня. "В результате ДТП водитель и его 55-летняя супруга скончались до приезда скорой медицинской помощи", — указано в релизе ведомства.