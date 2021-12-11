США отложили предоставление военной помощи Украине на $200 млн во избежание напряжённости

Администрация президента США Джо Байдена подготовила пакет военной помощи Украине на сумму $200 миллионов, однако он пока не отправлен, несмотря на многочисленные призыва Киева. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что Вашингтон отложил предоставление помощи, чтобы попытаться дипломатическим способом снизить напряжённость вокруг ситуации на украинско-российской границе. Один из источников телеканала уточнил, что документ на утверждение пакета военной помощи "уже три–четыре недели лежит на столе у президента".

А в случае эскалации напряжённости американские власти рассматривают вариант значительного увеличения объёма военной поддержки Киева. Уточняется, что состав пакета помощи пока не ясен, но Незалежная призвала руководство США отправить противоракеты, а также противотанковые ракеты, системы электронного подавления, радары, боеприпасы и медсредства.