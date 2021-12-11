МИД Грузии счёл неприемлемым требование России не принимать страну в НАТО
В Тбилиси указали, что членство в Североатлантическом альянсе является суверенным решением, основанным "на непоколебимой воле большинства населения Грузии".
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МИД Грузии назвал неприемлемым заявление Министерства иностранных дел РФ о необходимости дезавуирования решения бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами альянса. Об этом говорится в распространённом заявлении внешнеполитического ведомства.
"Министерство иностранных дел [Грузии] считает неприемлемым заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которому РФ считает необходимым дезавуировать решение бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО", — сказано в документе.
Членство в альянсе — "суверенное решение Грузии, основанное на непоколебимой воле большинства населения Грузии". Данная цель отображена в конституции, указывается в заявлении ведомства.
Отмечается, что решение бухарестского саммита повторялось на всех встречах НАТО, которые проходили после 2008 года. А в коммюнике, принятом на саммите альянса в Брюсселе в 2021 году, указывается, что для союзников "неприемлемо вмешательство какой-либо третьей стороны в определение внешних приоритетов стран".
"Ввиду всего вышеизложенного, любое заявление, сделанное третьей стороной относительно пересмотра решения Бухарестского саммита, которое противоречит основополагающим принципам и нормам международного права, неприемлемо для Министерства иностранных дел", — отметили в МИД Грузии.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ увидел риски масштабного конфликта в Европе в действиях Запада в отношении Украины. Втягивание Незалежной в НАТО чревато появлением в этой стране ракетных комплексов с минимальным подлётным временем к Центральной РФ и других дестабилизирующих вооружений.
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