Тренин забросил победную шайбу в матче "Нэшвилла" с "Нью-Джерси" в НХЛ

"Нэшвилл Предаторз" на выезде победил команду "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2.

Победную шайбу на 47-й минуте забросил российский нападающий Яков Тренин. Ему ассистировали канадские форварды Ник Казинс и Таннер Жанно.

По итогам встречи Тренин был назван второй звездой. Лучшим игроком признали швейцарского защитника "Нэшвилла" Романа Йоси, на счету которого два очка.