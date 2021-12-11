Тренин забросил победную шайбу в матче "Нэшвилла" с "Нью-Джерси" в НХЛ
Гол стал для российского нападающего пятым в нынешнем сезоне.
Фото © NHL.com
"Нэшвилл Предаторз" на выезде победил команду "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2.
Победную шайбу на 47-й минуте забросил российский нападающий Яков Тренин. Ему ассистировали канадские форварды Ник Казинс и Таннер Жанно.
LET'S GO, BABY!! pic.twitter.com/hGOXFRiNDd— Nashville Predators (@PredsNHL) December 11, 2021
По итогам встречи Тренин был назван второй звездой. Лучшим игроком признали швейцарского защитника "Нэшвилла" Романа Йоси, на счету которого два очка.
Шайба стала для россиянина пятой в нынешнем сезоне. Всего в его активе восемь очков в 27 встречах.
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