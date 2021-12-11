НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Тренин забросил победную шайбу в матче "Нэшвилла" с "Нью-Джерси" в НХЛ

Гол стал для российского нападающего пятым в нынешнем сезоне.

11 декабря, 09:24
<p>Фото © NHL.com</p>

Фото © NHL.com

"Нэшвилл Предаторз" на выезде победил команду "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:2.

Победную шайбу на 47-й минуте забросил российский нападающий Яков Тренин. Ему ассистировали канадские форварды Ник Казинс и Таннер Жанно.

По итогам встречи Тренин был назван второй звездой. Лучшим игроком признали швейцарского защитника "Нэшвилла" Романа Йоси, на счету которого два очка.

Шайба стала для россиянина пятой в нынешнем сезоне. Всего в его активе восемь очков в 27 встречах.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1