Больше не бездомный дедушка из Челябинска решил жениться. Видео © LIFE

Пенсионер Анатолий Лещенко, которого два года назад приютила семья Гулициных из Челябинска после долгих лет скитаний по подъездам, встретил даму сердца и решил жениться. Лайф узнал об истории любви, которой возраст не помеха.

Так, избранница дедушки, 51-летняя Елена, приехала в Челябинск из деревни, убежав от домашнего насилия. В приюте для бездомных инвалидов ей помогли с пропиской, оформлением инвалидности и пенсии. Женщина какое-то время жила в доме Гулициных и присматривала за Анатолием.

"Для меня это было неожиданностью, особенно когда дед позвонил в три часа ночи. <...> По голосу был испуганный, волнительный. <...> И говорит: "Я жениться решил. Можно, мы к тебе завтра придём?" — поделилась с Лайфом названная дочь 76-летнего пенсионера Валентина.

По её словам, Анатолий и Елена часто шутят друг над другом и легко находят темы для общения. Дедушка планирует сам заработать на свадьбу, хочет собирать и сдавать картонные коробки. Торжество пара планирует организовать летом, они уже подали заявление через портал "Госуслуги".

"Вместе будет и морально, и физически легче. Вот опираясь на это. Вдвоём мы вдвое сильнее", — отметил сам Анатолий.