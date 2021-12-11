"Вдвоём мы вдвое сильнее": Больше не бездомный дедушка, которого приютила семья из Челябинска, решил жениться
Предложение Анатолий сделал постоялице центра помощи бездомным инвалидам, которая убежала от домашнего насилия. Невеста более чем на 20 лет младше жениха, но любви разница в возрасте не помеха.
Больше не бездомный дедушка из Челябинска решил жениться. Скриншот © LIFE
Больше не бездомный дедушка из Челябинска решил жениться. Видео © LIFE
Пенсионер Анатолий Лещенко, которого два года назад приютила семья Гулициных из Челябинска после долгих лет скитаний по подъездам, встретил даму сердца и решил жениться. Лайф узнал об истории любви, которой возраст не помеха.
Так, избранница дедушки, 51-летняя Елена, приехала в Челябинск из деревни, убежав от домашнего насилия. В приюте для бездомных инвалидов ей помогли с пропиской, оформлением инвалидности и пенсии. Женщина какое-то время жила в доме Гулициных и присматривала за Анатолием.
"Для меня это было неожиданностью, особенно когда дед позвонил в три часа ночи. <...> По голосу был испуганный, волнительный. <...> И говорит: "Я жениться решил. Можно, мы к тебе завтра придём?" — поделилась с Лайфом названная дочь 76-летнего пенсионера Валентина.
По её словам, Анатолий и Елена часто шутят друг над другом и легко находят темы для общения. Дедушка планирует сам заработать на свадьбу, хочет собирать и сдавать картонные коробки. Торжество пара планирует организовать летом, они уже подали заявление через портал "Госуслуги".
"Вместе будет и морально, и физически легче. Вот опираясь на это. Вдвоём мы вдвое сильнее", — отметил сам Анатолий.
Напомним, история о новогоднем чуде из Челябинской области покорила сердца россиян в конце 2019 года. Семья решила приютить пенсионера Анатолия, который к тому моменту уже девять лет жил на улице, после того как пожар уничтожил его дом в 2010 году.
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