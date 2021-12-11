Российская сноубордистка Надыршина победила на домашнем этапе Кубка мира
В прошлом сезоне она завоевала золото и серебро на чемпионате мира.
Фото © Instagram / nadyrshina.s
Российская сноубордистка София Надыршина выиграла домашний этап Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят на курорте "Банное" в Челябинской области.
В финале 18-летняя россиянка победила немку Рамону Хофмайстер. В заезде за третье место другая представительница Германии — Каролин Лангерхорст — опередила Юлию Дуймовиц из Австрии.
В прошлом сезоне Надыршина выиграла две медали на чемпионате мира в словенской Рогле. Она завоевала золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе.
Лента новостей
США отложили предоставление военной помощи Украине на $200 млн во избежание напряжённости
сегодня в 09:38
"Вдвоём мы вдвое сильнее": Больше не бездомный дедушка, которого приютила семья из Челябинска, решил жениться
сегодня в 09:32
МИД Грузии счёл неприемлемым требование России не принимать страну в НАТО
сегодня в 09:24
Комментариев: 0