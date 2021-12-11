Российская сноубордистка Надыршина победила на домашнем этапе Кубка мира

Российская сноубордистка София Надыршина выиграла домашний этап Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят на курорте "Банное" в Челябинской области.

В финале 18-летняя россиянка победила немку Рамону Хофмайстер. В заезде за третье место другая представительница Германии — Каролин Лангерхорст — опередила Юлию Дуймовиц из Австрии.