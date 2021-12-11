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Российская сноубордистка Надыршина победила на домашнем этапе Кубка мира

В прошлом сезоне она завоевала золото и серебро на чемпионате мира.

11 декабря, 09:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWu-8tLMJgM/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nadyrshina.s</a></p>

Фото © Instagram / nadyrshina.s

Российская сноубордистка София Надыршина выиграла домашний этап Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Соревнования проходят на курорте "Банное" в Челябинской области.

В финале 18-летняя россиянка победила немку Рамону Хофмайстер. В заезде за третье место другая представительница Германии — Каролин Лангерхорст — опередила Юлию Дуймовиц из Австрии.

Российские сноубордисты завоевали Кубок мира в командном параллельном слаломе — видео

Российские сноубордисты завоевали Кубок мира в командном параллельном слаломе — видео

В прошлом сезоне Надыршина выиграла две медали на чемпионате мира в словенской Рогле. Она завоевала золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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