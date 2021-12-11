Кабмин РФ выделил ещё почти 14 миллиардов для выплат на детей от 8 лет из неполных семей

Правительство России направит в регионы ещё более 13,8 миллиарда рублей на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые воспитываются в неполных семьях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей", — отметил председатель правительства на заседании 8 декабря.

В кабмине уточнили, что размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребёнка и в среднем по стране составляет около 5,5 тысячи рублей. На данный момент такие выплаты получают семьи, в которых в общей сложности растёт более 1,3 миллиона детей. В июне из резервного фонда на эти цели уже было направлено 36,2 миллиарда рублей.