13-летняя девочка едва не лишилась жизни, когда насос в бассейне засосал её волосы

13-летняя девочка едва не лишилась жизни после того, как её волосы засосал насос в бассейне © Mirror

В Бразилии 13-летнюю школьницу еле удалось спасти от разъярённого насоса в бассейне, в плену которого она оказалась. Как сообщает Mirror, гидравлическая машина засосала волосы девочки — и та полностью погрузилась под воду более чем на две минуты.

Инцидент произошёл в частном доме в городе Агуа-Бранка. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как ребёнок, находясь в бассейне, положил ноги на борт, а голову опустил в воду. Вскоре волосы девочки начало засасывать, и она полностью ушла под воду.

Родные школьницы, которые отдыхали неподалёку, не сразу заметили, что произошло. Когда взрослых позвали на помощь другие подростки, отец семейства сразу же нырнул в бассейн. Чтобы вытащить дочку из ловушки, мужчине пришлось отрезать ей волосы. Далее близкие начали оказывать ребёнку первую помощь.