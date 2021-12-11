13-летняя девочка едва не лишилась жизни, когда насос в бассейне засосал её волосы
Чтобы вытащить школьницу из ловушки, отцу пришлось отрезать её косу. Вскоре близкие начали оказывать ребёнку первую помощь. К счастью, подросток уже тогда подал признаки жизни.
© Mirror
13-летняя девочка едва не лишилась жизни после того, как её волосы засосал насос в бассейне © Mirror
В Бразилии 13-летнюю школьницу еле удалось спасти от разъярённого насоса в бассейне, в плену которого она оказалась. Как сообщает Mirror, гидравлическая машина засосала волосы девочки — и та полностью погрузилась под воду более чем на две минуты.
Инцидент произошёл в частном доме в городе Агуа-Бранка. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как ребёнок, находясь в бассейне, положил ноги на борт, а голову опустил в воду. Вскоре волосы девочки начало засасывать, и она полностью ушла под воду.
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Родные школьницы, которые отдыхали неподалёку, не сразу заметили, что произошло. Когда взрослых позвали на помощь другие подростки, отец семейства сразу же нырнул в бассейн. Чтобы вытащить дочку из ловушки, мужчине пришлось отрезать ей волосы. Далее близкие начали оказывать ребёнку первую помощь.
К счастью, девочка подала признаки жизни уже через несколько секунд после того, как её вытащили из воды. После обследования в больнице счастливицу выписали спустя пару часов.
Напомним, что другая похожая история закончилась более трагично. 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме в августе 2019 года. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Несмотря на усилия врачей, петербурженка умерла.
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