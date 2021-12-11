В Питере безработный облил кислотой бывшую девушку и её нового ухажёра

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего молодого человека, который облил кислотой свою бывшую девушку, которой 16 лет, и её 18-летнего спутника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. Нападение было совершено на набережной канала Грибоедова.

Пострадавшие госпитализированы с химическими ожогами различной степени тяжести. Состояние девушки врачи оценивают как тяжёлое, а её спутника — как удовлетворительное.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого", — добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, парень решился изувечить влюблённых из ревности. Сейчас он доставлен в территориальный отдел полиции. В скором времени им займутся следственные органы.