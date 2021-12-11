Перенесённый матч "Тоттенхэма" и "Ренна" в Лиге конференций решили не проводить
В лондонском клубе восемь футболистов и пять сотрудников заразились коронавирусом.
Фото © ФК "Тоттенхэм"
Матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций между лондонским "Тоттенхэмом" и французским "Ренном" не состоится. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Встреча должна была пройти в четверг, 9 декабря, в Лондоне, но была перенесена из-за вспышки коронавируса в "Тоттенхэме". О возможной переигровке стороны договориться не смогли.
Теперь результат матча определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА.
Накануне встречи главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что восемь футболистов его команды заразились коронавирусной инфекцией. Кроме того, ковидом заболели ещё пять сотрудников клуба.
Групповой этап Лиги конференций завершился на этой неделе. "Ренн" вышел в плей-офф с первого места в группе G, набрав в пяти матчах 11 очков. Вторым идёт голландский "Витесс" (десять баллов после шести встреч). "Тоттенхэм" (семь очков после пяти игр) — третий, словенская "Мура" (три балла в шести матчах) — четвёртая.
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