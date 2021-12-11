Перенесённый матч "Тоттенхэма" и "Ренна" в Лиге конференций решили не проводить

Матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций между лондонским "Тоттенхэмом" и французским "Ренном" не состоится. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Встреча должна была пройти в четверг, 9 декабря, в Лондоне, но была перенесена из-за вспышки коронавируса в "Тоттенхэме". О возможной переигровке стороны договориться не смогли.

Теперь результат матча определит контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА.

Накануне встречи главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что восемь футболистов его команды заразились коронавирусной инфекцией. Кроме того, ковидом заболели ещё пять сотрудников клуба.