Гражданина Узбекистана не пустили на Украину из-за одежды с российским триколором

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну гражданина Узбекистана, на одежде которого была символика России. Как сообщается на сайте ведомства, формальным поводом для отказа стала неспособность путешественника подтвердить цель приезда.

"Наряд пассажира рейса из Ташкента побудил пограничников отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обратить на него особое внимание. На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи Russian national team (сборная России. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.

После этого, как уточнили в украинском ведомстве, гражданина Узбекистана пригласили в пограничный офис "для углублённой проверки", в ходе которой он извинился перед жителями Незалежной за "неподходящий" наряд. Однако это всё равно не помогло иностранцу попасть в страну, поскольку он не смог назвать цель своего визита.