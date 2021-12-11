Гражданина Узбекистана не пустили на Украину из-за одежды с российским триколором
Иностранца пригласили в пограничный офис "для углублённой проверки", в ходе которой он извинился перед украинцами за "неподходящий" наряд. Однако это всё равно не помогло ему попасть в страну.
Фото © ТАСС / Zuma
Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну гражданина Узбекистана, на одежде которого была символика России. Как сообщается на сайте ведомства, формальным поводом для отказа стала неспособность путешественника подтвердить цель приезда.
"Наряд пассажира рейса из Ташкента побудил пограничников отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обратить на него особое внимание. На одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи Russian national team (сборная России. — Прим. Лайфа), — говорится в сообщении.
После этого, как уточнили в украинском ведомстве, гражданина Узбекистана пригласили в пограничный офис "для углублённой проверки", в ходе которой он извинился перед жителями Незалежной за "неподходящий" наряд. Однако это всё равно не помогло иностранцу попасть в страну, поскольку он не смог назвать цель своего визита.
Утверждается, что пассажир рассчитывал на Украине купить трактор для своего фермерского хозяйства, но денег с собой у него не было даже на ночёвку в отеле. В итоге путешественник был вынужден вылететь в Ташкент обратным рейсом.
Ранее Лайф сообщал, что российского политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку. Сама Нарочницкая рассматривает эти действия Кишинёва как "укол Приднестровью и России". Она уточнила, что должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья.
Комментариев: 0