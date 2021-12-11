Володин объяснил, от чего зависит решение о введении QR-кодов в общественных местах

Спикер Госдумы считает правильным обсуждать проекты законов и вырабатывать решения, опираясь на позицию, которую озвучил президент РФ Владимир Путин.

Принятие решения по законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте во многом зависит от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе", — написал глава нижней палаты парламента в своём телеграм-канале.

Володин добавил, что о результатах проинформирует дополнительно. И отметил, что считает правильным обсуждать проекты законов и вырабатывать решения, опираясь на позицию, озвученную президентом РФ Владимиром Путиным, который "всегда подчёркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать".