Замглавы МИД Руденко предупредил, что Россия не потерпит менторского отношения Запада

Запад стремится решать возникающие в мире проблемы силой в обход установленных правил, навязывая своё мнение другим странам. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, выступая в Минске на Международном молодёжном форуме российских соотечественников.

"Ситуация в мире остаётся непростой, а в некоторых аспектах просто деградирует. Основная причина — это неготовность наших западных партнёров признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силой, с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов", — подчеркнул дипломат.

По словам Руденко, у России принципиально другой подход к ведению диалога, основанный на равноправии, а не менторстве, которого Москва не допустит по отношению к себе.

"Мы не допустим попыток разговаривать с нами менторским высокомерным тоном, тем более шантажировать нас, вмешиваться во внутренние дела. Ответ будет жёстким и решительным", — предупредил замминистра.

Также Руденко заявил, что сегодня можно заметить целенаправленное уничтожение международной правовой архитектуры, сформированной по итогам Второй мировой войны.

"Есть попытки подменить выгодным только западным странам неким порядком, основанным на правилах, которые формируются скрытно, в удобном Западу форматах, в ограниченном составе, в обход ООН", — уточнил дипломат, добавив, что государства Запада пытаются навязывать эти правила всем остальным.