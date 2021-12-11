Путин рассказал, как в США судили работавшего в кабмине РФ сотрудника ЦРУ

Сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которые работали в середине 1990-х годов в Правительстве России, после "вычисления" привлекали к уголовной ответственности в США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, сотрудники ЦРУ занимали в РФ официальные посты, включая должности советников членов правительства страны.

"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью", — сказал российский лидер в интервью для фильма "Россия. Новейшая история", фрагмент которого был продемонстрирован на телеканале "Россия-1".

В конце концов, как отметил Путин, дело вылилось в судебный процесс в США, в ходе которого выяснилось, что именно этот человек и был сотрудником ЦРУ. Впрочем, данный американец был далеко не единственным, кто работал в кабмине РФ. На родине таких шпионов привлекли к уголовной ответственности за участие в приватизации во время работы в РФ. Конкретных имён сотрудников ЦРУ глава государства приводить не стал.