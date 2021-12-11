Путин рассказал, как в США судили работавшего в кабмине РФ сотрудника ЦРУ
В соответствии с американскими законами он не имел права заниматься коммерческой деятельностью в нашей стране, отметил глава государства. Имени иностранца президент не назвал.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которые работали в середине 1990-х годов в Правительстве России, после "вычисления" привлекали к уголовной ответственности в США. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, сотрудники ЦРУ занимали в РФ официальные посты, включая должности советников членов правительства страны.
"В числе этих советников был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью", — сказал российский лидер в интервью для фильма "Россия. Новейшая история", фрагмент которого был продемонстрирован на телеканале "Россия-1".
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В конце концов, как отметил Путин, дело вылилось в судебный процесс в США, в ходе которого выяснилось, что именно этот человек и был сотрудником ЦРУ. Впрочем, данный американец был далеко не единственным, кто работал в кабмине РФ. На родине таких шпионов привлекли к уголовной ответственности за участие в приватизации во время работы в РФ. Конкретных имён сотрудников ЦРУ глава государства приводить не стал.
Ранее Путин заявил, что РФ не становилась врагом ни одной стране. При этом определённая часть мира считает наше государство своим противником, отметил президент.
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