Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвящённый заявлению новой главы МИД Германии Анналены Бербок о последствиях для России в случае "вторжения" на Украину.

Ранее на заседании Совета глав МИД Евросоюза министр "пригрозила" Москве "тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями" в случае "агрессивных" действий против Киева. Данная публикация вызвала активный отклик у пользователей в комментариях.

"Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право "угрожать" России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности", — написал один из читателей.

Другой пользователь добавил, что не боится русских, но его пугает "морализаторская и высокомерная политика лево-зелёных благодетелей".

"Что за детское позёрство. Неловко", — заявил ещё один комментатор.