"Что за детское позёрство": Немцы высмеяли главу МИД ФРГ Бербок, пригрозившую России из-за Украины
Один из читателей газеты Die Welt назвал министра неопытным и вспыльчивым человеком.
Анналена Бербок © ТАСС / АР
Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвящённый заявлению новой главы МИД Германии Анналены Бербок о последствиях для России в случае "вторжения" на Украину.
Ранее на заседании Совета глав МИД Евросоюза министр "пригрозила" Москве "тяжёлыми дипломатическими и экономическими последствиями" в случае "агрессивных" действий против Киева. Данная публикация вызвала активный отклик у пользователей в комментариях.
"Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право "угрожать" России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности", — написал один из читателей.
Другой пользователь добавил, что не боится русских, но его пугает "морализаторская и высокомерная политика лево-зелёных благодетелей".
"Что за детское позёрство. Неловко", — заявил ещё один комментатор.
"Как в дешёвом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну", — добавил другой читатель.
Как сообщали СМИ, глава МИД Германии оказалась в тупике из-за позиции по "Северному потоку – 2". Ранее политик выступала против строительства газопровода, однако сейчас признаётся, что ФРГ не откажется от него. Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген призвал Анналену Бербок "занять чёткую позицию" по вопросу "Северного потока – 2".
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