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Генерал СБУ Вовк предостерёг Зеленского от фантазий о танках на Красной площади

Также он считает, что лидеру Украины в текущей ситуации не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

14 декабря, 01:19
<p>Президент Украины Владимир Зеленский. © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-do-doneckoyi-oblasti-3977" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Украины</p>

Президент Украины Владимир Зеленский. © Сайт президента Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о "танках на Красной площади" в Москве. Об этом заявил экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих суперпатриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам, и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдём до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдёмся по Красной площади", — сказал Вовк в эфире телеканала "Наш".

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Генерал считает, что Зеленскому в текущей ситуации не стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

"Об этом уже однозначно заявлено, и он (Путин. — Прим. Лайфа), в отличие от нашей стороны, своё слово сдерживает. В этом плане также", добавил Вовк.

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Ранее Зеленский заявил, что не исключает прямых переговоров с Путиным. При этом украинский политолог Владимир Грановский считает, что лидер Незалежной боится встретиться с президентом РФ, так как не уверен в себе и опасается осуждения со стороны сограждан.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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