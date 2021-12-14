Генерал СБУ Вовк предостерёг Зеленского от фантазий о танках на Красной площади

"Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих суперпатриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам, и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдём до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдёмся по Красной площади", — сказал Вовк в эфире телеканала "Наш".